Сыктывкар, , 13:12 — REGNUM На Украине в ходе военной операции погиб уроженец Печоры Дмитрий Шишов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«С болью в сердце сообщаю вам о гибели нашего земляка, уроженца города Печоры Дмитрия Олеговича Шишова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции по защите мирного населения от неонацистов на территории Украины», — сказал чиновник.

Дмитрий Шишов — выпускник профессионального лицея №23 города Печоры. Срочную службу проходил в период с 2009 по 2010 годы в Мурманской области. В 2015 по 2017 годы служил по контракту в Печоре. В апреле 2022 года был направлен на военную службу по контракту на должность старшего стрелка мотострелкового отделения.

Погиб вблизи посёлка Питомник Дергачевского района Харьковской области от пулевого ранения в грудь.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетные войска России вывели из строя 48 единиц военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ).