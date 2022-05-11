Джакарта, , 13:11 — REGNUM Заместитель губернатора Джакарты Ахмад Риза Патриа заявил, что в столичном регионе зарегистрирован 21 случай заражения острым гепатитом, сообщает CNN Indonesia.

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В столице Индонезии приступили к расследованию выявленных случаев заражения.

Ранее министерство здравоохранения Индонезии объявило, что целых 15 детей в стране заразились загадочным вирусом острого гепатита, причина которого неизвестна.

Случаи заражения привели к смерти по меньшей мере шестерых детей.