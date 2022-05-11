Херсон, Украина, , 13:11 — REGNUM Власти Херсонской области планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав Российской Федерации. Об этом 11 мая сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он заявил, что город Херсон является Россией, поэтому никаких народных республик на территории Херсонской области создаваться не будет. Чиновник описал механизм, по которому эта инициаива может быть реализована.

«Никаких референдумов не будет, потому что на самом деле это уже не важно, с учётом того, что референдум, который абсолютно законно провели в Крыму, не воспринят мировым сообществом. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину и будет просьба ввести Херсонскую область в состав РФ в качестве полноценного субъекта», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Херсонской попросит включить регион в состав России в качестве субъекта.