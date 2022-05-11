Газа, Палестина, 11 мая, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Представители движения ХАМАС, которые фактически управляют Сектором Газа, сообщили о демографическом кризисе, который угрожает региону. Об этом 11 мая заявил заместитель министра общественных работ и жилищного строительства Юсеф Сархан в интервью Al-Araby-al-Jadid.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

По его словам, после уничтожения Израилем ряда многоэтажных зданий в Газе и её окрестностях, тысячи жителей региона остаются без жилья. На территории Газы осталось большое количество не восстановленных и повреждённых зданий.

«Нам срочно нужно 100 000 единиц жилья для решения демографического кризиса в Секторе Газа, тем более что 70% населения сектора составляют беженцы, и среди них 50% живут в лагерях для беженцев, в которых отсутствуют минимальные требования для достойной жизни и необходимые жизненные потребности», — заявил Юсеф Сархан.