Москва, , 13:10 — REGNUM В начале недели рынок нефти поддался общим минорным настроениям и рухнул вместе с фондовыми площадками, продолжив падение 10 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти Russneft.ru

«Нефть марки Brent дошла до минимумов в районе $101.35 за баррель, растеряв весь рост прошлой недели. Оттолкнувшись от поддержки на подходе к психологической отметке $100, 11 мая котировки решились на отскок, тестируя уровень $105 в начале европейской сессии.

Волатильность на рынке черного золота остается повышенной, но проявляется в пределах проторгованного диапазона.

Приступы продаж время от времени приводят к нарушению целостность уровня $100, но на этот раз психологическая поддержка выстояла, что указывает на сохранение интереса со стороны покупателей.

С другой стороны, нефтяным ценам все сложнее сопротивляться растущим страхам по поводу рецессии, которую пророчит Штатам растущее число крупных инвестиционных банков.

Локальным позитивом для рынка сегодня послужило улучшение эпидемиологической обстановки в Китае, где продолжает замедляться рост числа заболевших коронавирусом.

Тем временем отчет API показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно увеличились на 1,6 млн против прогноза снижения почти на 0,5 млн баррелей.

Впрочем, трейдеры не торопятся делать выводы, дожидаясь официальной статистики от минэнерго США, которая выйдет позднее сегодня.

Технически Brent располагает потенциалом для дальнейшего подъема в ближайшей перспективе. В пользу продолжения роста цен может сыграть инфляционный отчет из США, если отразит замедление роста цен и надавит на доллар.

Однако в силу общей нервозности на рынках и повышенной неопределенности по всем фронтам, понижательные риски никуда не исчезли и могут реализоваться в любой момент», — пояснил эксперт.

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