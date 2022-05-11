Москва, , 13:09 — REGNUM Запад постоянно напоминает о том, что Россия должна потерпеть военное поражение. Об этом 11 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Б Аль Бусаиди.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы озабочены перспективой войны в Европе — мы этого совершенно не хотим. Но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами», — заявил Лавров.