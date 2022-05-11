Кабул, 11 мая, 2022, 13:08 — ИА Регнум. После завершения работы комиссии по «чистке» рядов сил безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к работе притупила комиссия по «чистке» рядов армии Афганистана.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», согласно приказу министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мохаммада Якуба Муджахида, была создана и официально приступила к работе армейская комиссия по «чистке» под руководством Латифуллы Хакими.

На встрече с представителями органов безопасности и обороны в провинциях Кандагар, Гильменд, Забуль и Урузган в конце ноября 2021 года Хакими заявлял: »Очистка рядов — основное условие выживания нашей системы».

Ранее Хакими заявлял, что лица, злоупотребляющие именем «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были выявлены, арестованы или уволены в 22 провинциях. Он сказал, что они были арестованы или уволены по различным обвинениям, включая сотрудничество с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и использование военной техники и имущества в личных целях.

Хакими добавил, что жалобы населения на похищения, убийства, изнасилования и аморальное поведение стали причиной изгнания из рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или арестов.

Официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее заявляли, что скоро начнётся процесс выдачи удостоверений личности и военной формы членам движения, чтобы никто не мог прикрыться именем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).