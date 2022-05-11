Тюмень, , 13:08 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 26 выздоровевших и восемь госпитализированных с COVID-19. Об этом 11 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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За сутки на 11 мая коронавирус выявили у 40 тюменцев. Это на четыре человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 мая коронавирус выявили у 191 180 человек, выздоровели 186 009 пациента, скончались 4308 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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