11 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление постоянного представителя Крыма при президенте РФ, вице-премьера крымского правительства Георгия Мурадова о том, что южные территории Украины, освобождённые в результате спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации, войдут в состав России.

Мирослава Романенко, , 14:02 — REGNUM Южные территории Украины, освобождённые в ходе спецоперации Вооруженных сил Российской Федерации, войдут в состав России. Об этом 11 мая заявил РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — сказал он.

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Заявление Мурадова обсудили в мессенджере Telegram

Георгий Мурадов AlexMorgan007

«Это законные русские земли. Без всяких обсуждений», — отреагировал Олег.

«Хотели декоммунизацию, получите! Сколько областей было в УССР до входа в СССР? «Выходим» тем же составом!» — с сарказмом добавил Eugen S.

«Уж скорее бы», — написал Capgrant.

«К этому все и шло. Украинцы сами всё развалили…» — отметил один из участников обсуждения.

«Давно пора!» — пишет Ingrid.

«Да. Всех в родную гавань», — призвала Елена.

«Если Россия пришла — перемены неизбежны. А кому не нравится, их проблемы», — отреагировала Irina.

«Пока сам президент [России] это не скажет — рано радоваться. Но я, конечно, тоже хочу верить, что это всё отходит России. Не потому, что нам нужны эти земли. Россия и так очень большая, и всех кормить очень сложно. А потому, что я рада за людей и за следующее поколение. Рада, что эта 8-летняя война закончится. Рада, что у Крыма теперь есть вода», — добавила Alice.

«И это правильно. Это исправление исторической ошибки и снятие украинской оккупации», — считает Макс.

«Что, Зеленский, как тебе новость? Неожиданно?» — смеется Ir@

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент России В. В. Путин обещал… полную декоммунизацию и слово свое держит», — написал Роман.

«Украине был дан шанс состоятся государством, но они его использовали во вред и России, и себе, следовательно остаётся только одно, — это возвращение Украины в родную гавань!» — отреагировал Геннадий.

«И другие регионы нельзя оставлять НАТО. Пока они там, война не закончится», — считает Михаил М.

«Да, правильно. И не надо делать республики… должны быть, как и раньше, области и губернии России», — подытожил Дмитрий Т.