Красногорск, , 13:06 — REGNUM За первые четыре месяца 2022 года доходы Подмосковья выросли на 13%. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также глава региона отметил, что позитивные тенденции демонстрирует ряд отраслей подмосковной экономики.

«Хочу сказать, что по четырем месяцам у нас доходы плюс 13%, у нас рост в строительстве и промпроизводстве. Это внушает оптимизм», — сказал Воробьев.

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