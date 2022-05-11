Красногорск, 11 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. За первые четыре месяца 2022 года доходы Подмосковья выросли на 13%. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Также глава региона отметил, что позитивные тенденции демонстрирует ряд отраслей подмосковной экономики.

«Хочу сказать, что по четырем месяцам у нас доходы плюс 13%, у нас рост в строительстве и промпроизводстве. Это внушает оптимизм», — сказал Воробьев.