Москва, 11 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. На прошлой неделе доллар нащупал поддержку в районе 66 руб., откуда отскочил в направлении уровня 70 руб., который снова оказался в эпицентре внимания и остается ближайшим ориентиром для долларовых быков после длинных праздничных выходных в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

«Сегодня, 11 мая, пара доллар/рубль торгуется малоактивно, расположившись в довольно тесном диапазоне. На торгах Московской биржи, по данным на 12:48 по мск, курс доллара снизился на 1 рубль 23 копеек, до 68,16 рубля,

Тот факт, что пара резко отскочила от уровня 66 руб. может говорить о том, что рубль достиг своего предела укрепления, и теперь путь наименьшего сопротивления пролегает на юг.

Впрочем, пока действует правило продажи 80% валютной выручки экспортерами, приступов масштабного ослабления российской валюты ожидать не стоит.

В этом контексте важно обратить внимание на то, что на днях Банк России начал готовить почву для ослабления этой меры поддержки рубля и предложил снизить планку с 80% до 50%. Это тоже говорит в пользу того, что «россиянину» уже вряд ли стоит рассчитывать на прежние темпы укрепления.

Кроме того, позиции рубля могут ослабеть из-за увеличения объемов импорта по мере освоения параллельного импорта.

Добавим сюда тот факт, что недавнее рекордное ралли нашей валюты выглядело неоправданным в условиях сложившейся геополитической обстановки, и складывается картина, которая предполагает, как минимум, угасание темпов роста курса российской валюты.

Таким образом, в ближайшее время можно ожидать подтверждения прорыва уровня 70 руб., но, возможно, не без откатов», — считает эксперт.

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