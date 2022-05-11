Цхинвал, 11 мая, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Алан Гаглоев ещё до того, как победил на выборах президента Южной Осетии, призывал к тому, чтобы судебный процесс над его братом Александром Гаглоевым проходил открыто. Об этом будущий лидер республики 11 мая заявил в интервью ТАСС.

Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия Алан Гаглоев

«Моя позиция изначально была следующая: если человек виновен, мой ли это брат или ваш, он должен нести ответственность», — сказал Гаглоев.

Он отметил, что ходатайствовал о привлечении журналистов на освещение судебных заседаний по его брату. Политик также указал на то, что уже дважды, когда дело доходило до прения сторон на суде, Генпрокуратура возвращала дело на доработку.

Гаглоев подчеркнул, что после того, как возглавит республику, судебные заседания над его братом будут проходить открыто.

Напомним, Александра Гаглоева задержали в сентябре 2020 года по подозрению в убийстве трёх человек. По версии следователей он якобы совершил убийство в январе 2004 года. Останки тел были найдены в июне 2020 года. Это обстоятельство использовал в ходе предвыборной агитации действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.