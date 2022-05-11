Москва, , 13:05 — REGNUM Если бы руководство ООН побудила Украину выполнять обязательства, взятые ею на себя в рамках Минских соглашений, киевский режим не испытывал бы тех проблем, с которыми сейчас столкнулся. Об этом 11 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Омана Б Аль Бусаиди.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы руководство секретариата, после того, как эта резолюция была в феврале 2015 года единогласно одобрена Советом Безопасности, старалась побуждать украинские власти выполнить вытекающие из этого документа обязательства, я думаю, мы бы сейчас не имели тех проблем, которые были созданы киевским режимом при попустительстве и открытой поддержке со стороны США и их союзников», — заявил Лавров.