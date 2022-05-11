Чебоксары, , 13:05 — REGNUM В Чувашии чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и возросло количеств вылечившихся от ковида. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 11 мая, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 79 801 случай заражения коронавирусом, в том числе 9 и 10 мая выявлено соответственно 49 и 47 носителей инфекции.

Переболели ковидом в Чувашии 73 245 человек, из них 10 мая вылечились 42 пациента. Доля выздоровевших составляет 92,62%.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё 16 больных, а умерли за последние сутки два пациента. Число жертв пандемии в Чувашии достигло 4625 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду за неделю снизился на 2,1% и составил на 6 мая 37,5%. Это на 3,7% ниже, чем в среднем по России (41,2%).

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