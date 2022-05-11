Чебоксары, 11 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии чуть подросло суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом и возросло количеств вылечившихся от ковида. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 11 мая, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждён 79 801 случай заражения коронавирусом, в том числе 9 и 10 мая выявлено соответственно 49 и 47 носителей инфекции.

Переболели ковидом в Чувашии 73 245 человек, из них 10 мая вылечились 42 пациента. Доля выздоровевших составляет 92,62%.

Госпитализированы в ковидные стационары ещё 16 больных, а умерли за последние сутки два пациента. Число жертв пандемии в Чувашии достигло 4625 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень коллективного иммунитета к ковиду за неделю снизился на 2,1% и составил на 6 мая 37,5%. Это на 3,7% ниже, чем в среднем по России (41,2%).