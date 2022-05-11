Донецк, , 13:05 — REGNUM Вооруженные украинские формирования стали сильнее обстреливать жилые кварталы населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 1 мая заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

Эдуард Басурин Andrew Butko

«У нас пока ничего не поменялось, кроме того, что стали жестче обстреливать жилые кварталы», — сказал он.

Также Басурин отметил, что в результате этого в республике каждый день большое число пострадавших, погибших и раненых мирных жителей и уточнил, что обстрелам со стороны киевских боевиков подвергаются и окраины Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что подконтрольные Госдепу США неправительственные организации планируют развернуть кампанию по дискредитации спецоперации России по защите ДНР и ЛНР на Украине.