Москва, 11 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. У России есть все возможности для поддержания нормальной жизни в Калининградской области, а также варианты жестких ответных мер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«В Евросоюзе уже обсуждалась идея перекрытия сухопутных границ РФ и изоляции Калининградской области. Я тогда заметил, что у России есть все возможности для поддержания нормальной жизни региона — и материальные, и логистические, и финансовые, а также варианты жестких ответных мер — вплоть до полной продовольственной и энергетической блокады ЕС», — отметил Миронов.

Парламентарий надеется, что «Евросоюз все же не станет открывать ящик Пандоры, и не даст этого делать всевозможным политическим «моськам», в ином случае последствия для них будут плачевными».

Сейм Литвы принял решение о признании России государством, «поддерживающим и осуществляющим терроризм».

«Господа из литовского сейма со своей резолюцией уподобились политическим «моськам», лающим на слона. Насколько я понимаю, это очередная «обзывалка», не предполагающая конкретных последствий. С другой стороны, когда речь заходит о давлении на Россию, у этой публики рациональное мышление отказывает и потому ждать можно чего угодно», — заявил Миронов.