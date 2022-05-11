Саратов, 11 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На территории Саратовской области с 12 по 16 мая местами сохранится 4 класс пожароопасности. Кроме того, ожидается усиление ветра, сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Ночью 12 мая по области прогнозируется усиление юго-западного ветра, местами порывы достигнут 15 м/с. Днем вероятно усиление северо-западного ветра порывами до 17 м/с. Температура воздуха в ночное время составит около +1 градуса, днем потеплеет до +14 °C, возможен небольшой дождь.

ИА REGNUM ранее сообщало, в лесах Саратовской области с 11 апреля начался пожароопасный сезон.

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