Вашингтон, 11 мая 2022, 13:03 — REGNUM Американская исполнительница Эшли Франджипани (Halsey) рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом 11 мая пишет Page Six.
По словам певицы, её состояние здоровья изменилось после рождения первенца. «Я начала очень, очень, очень сильно болеть… Меня несколько раз госпитализировали с анафилаксией, у меня были и другие вещи», — призналась Halsey. Она утверждает, что врачи диагностировали у неё синдром Элерса-Данлоса, синдром Шегрена, синдром активации тучных клеток (MCAS) и синдром постуральной ортостатической тахикардии.
ИА REGNUM напоминает, что в июле 2022 года Halsey родила сына. Певица давно мечтала о детях, однако предыдущие беременности были неудачными.
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