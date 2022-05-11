Вашингтон, , 13:03 — REGNUM Американская исполнительница Эшли Франджипани (Halsey) рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом 11 мая пишет Page Six.

Певица Halsey в клипе на песню Nightmare Официальный YouTube-канал Halsey

По словам певицы, её состояние здоровья изменилось после рождения первенца. «Я начала очень, очень, очень сильно болеть… Меня несколько раз госпитализировали с анафилаксией, у меня были и другие вещи», — призналась Halsey. Она утверждает, что врачи диагностировали у неё синдром Элерса-Данлоса, синдром Шегрена, синдром активации тучных клеток (MCAS) и синдром постуральной ортостатической тахикардии.

ИА REGNUM напоминает, что в июле 2022 года Halsey родила сына. Певица давно мечтала о детях, однако предыдущие беременности были неудачными.

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