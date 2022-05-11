Пекин, , 13:02 — REGNUM Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине 2022 года, который был подписан президентом США Джозефом Байденом, затянет Украину в долговую ловушку, превратив раздираемую конфликтом страну в новую колонию США. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном китайским порталом Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Военный эксперт Сун Чжунпин уверен, что это станет серьёзным препятствием для Украины, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

«Ей придётся выплачивать как основную сумму, так и проценты за различное вооружение и технику, которые она получит от США в будущем», — пояснил Чжунпин.

По его словам, США — это предприниматель, который не будет заниматься бизнесом, если он принесет ей убытки.

«Программа ленд-лиза не из дешёвых, и злой умысел Америки очевиден. Поддержите Украину в борьбе до последней капли украинской крови, предоставив им так называемую военную помощь, а затем попросить будущие поколения украинцев заплатить за все боеприпасы, оборудование и продовольствие, которые будут предоставлены США», — указывает эксперт.

Он также отмечает, что «США являются крупнейшим бенефициаром конфликта на Украине».

«Их военно-промышленный комплекс заработал на конфликтах немалую сумму денег. Но больше всего проигрывает Украина и её народ», — подчеркнул Чжунпин.

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В итоге эта восточноевропейская страна станет более раздробленной, втянутой в трясину нищеты, отсталости и долгов, при этом Вашингтон постоянно вливает все больше оружия и сводит на нет усилия по мирному урегулированию, говорится в статье.

«США — это вампир, который зарабатывает деньги на хаосе и войне», — констатировал автор.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 млрд долларов утвердила палата представителей Конгресса США.

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