Амстердам, 11 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Более 60 активистов экологической организации Greenpeace заблокировали доступ в порт Амстердама кораблю, перевозящему 60 миллионов килограммов сои из Бразилии. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что активисты делают это в знак протеста, требуя принятия в Евросоюзе «нового и сильного» закона против вырубки лесов.

С раннего утра 11 мая активисты блокировали шлюзы, через которые должно пройти 225-метровое судно Crimson Ace для входа в нидерландский порт.