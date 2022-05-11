Ханты-Мансийск, 11 мая, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 11 мая госпитализировали двух больных с COVID-19, 30 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 34 человека меньше, чем днём ранее. Лидером по числу заражений стал Ханты-Мансийск — 4.

С начала пандемии в Югре к 11 мая насчитывается 209 997 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 206 838 пациентов, 2540 скончались.