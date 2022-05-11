Мурманск, 11 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Мурманске при строительстве школы заказчик незаконно выплатил исполнителю авансов на 280 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Пресс-служба Брянской городской администрации Строительство школы

«Государственным заказчиком ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» и АО «Военно-строительная компания» допущено необоснованное изменение существенных условий контракта и установление непредусмотренных законом авансовых платежей», — уточнили в ведомстве.

По данному факту прокурор возбудил в отношении заказчика и должностного лица подрядной организации дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения соответствующие должностные лица привлечены к административной ответственности с назначением штрафа.

«Благодаря своевременному прокурорскому вмешательству в бюджет Мурманской области подрядчиком добровольно возвращены полученные авансовые платежи в размере более 280 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

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