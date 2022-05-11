Вашингтон, , 13:00 — REGNUM У Южной Кореи и США общая цель — полная денуклеаризация Корейского полуострова, поэтому две страны продолжат тесно координировать свои действия для достижения этой цели. Об этом заявил 10 мая на брифинге глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Нед Прайс U.S. Department of State

Данное высказывание представитель США сделал после того, как новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о намерении подготовить план экономической поддержки КНДР в случае её отказа от ядерного оружия.

«Мы были и будем продолжать тесно координировать свои действия с Южной Кореей для устранения угрозы, исходящей от КНДР, а также для нашей общей цели — полной денуклеаризации Корейского полуострова», — сообщил Прайс.

Он также поздравил Юн Сок Ёля с вступлением в должность президента, подчеркнув, что союз Сеула и Вашингтона, подкрепляемый дружбой народов двух стран, является основой процветания, безопасности и мира в Индо-Тихоокеанском регионе.