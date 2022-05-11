Москва, 11 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Туристам в Шри-Ланке лучше не покидать отели до отмены комендантского часа. Такую рекомендацию дали в Министерстве иностранных дел России, сообщается на сайте ведомтсва.

(сс) BriYYZ Шри-Ланка

По данным посольства России в Коломбо, обстановка в курортных районах острова спокойная. Но туристов настоятельно просят не покидать места проживания.

Для проезда в аэропорт необходимо иметь паспорт и авиабилет, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах.

В МИД РФ отметили, что власти Шри-Ланки принимают меры по восстановлению контроля над ситуацией и ее нормализации.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли, 231 получил ранения при столкновениях на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом.

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