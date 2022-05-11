Трейдерам рекомендовали не использовать при расчетах курс рубля на Мосбирже
Москва, 11 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) призвала при оценке курса рубля не использовать данные Московской биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление объединения.
В EMTA посоветовали опираться на данные WM/Refinitiv, это якобы должно облегчить работу трейдеров, «сомневающихся в надежности курса рубля» на фоне санкций против России и ответных мер.
В Ассоциацию входят крупнейшие банки, в том числе Bank of America, J. P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению финансовых аналитиков, давление на рубль сохранится до конца текущей недели, поскольку локальный валютный рынок ждет оживления импорта в ближайшее время на фоне утвержденного перечня товаров для параллельного импорта Минпромторгом РФ. Включенные в список товары можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
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