Москва, 11 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA) призвала при оценке курса рубля не использовать данные Московской биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление объединения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В EMTA посоветовали опираться на данные WM/Refinitiv, это якобы должно облегчить работу трейдеров, «сомневающихся в надежности курса рубля» на фоне санкций против России и ответных мер.

В Ассоциацию входят крупнейшие банки, в том числе Bank of America, J. P. Morgan Chase, Credit Suisse, Deutsche Bank и др.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению финансовых аналитиков, давление на рубль сохранится до конца текущей недели, поскольку локальный валютный рынок ждет оживления импорта в ближайшее время на фоне утвержденного перечня товаров для параллельного импорта Минпромторгом РФ. Включенные в список товары можно будет ввозить в Россию без разрешения правообладателя.

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