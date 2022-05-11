Уфа, 11 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Майор полиции Ильдар Муфтиев назначен на должность заместителя начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Башкирии — начальника отдела дорожно-патрульной службы, розыска и административной практики. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что он родился 28 мая 1985 года в Буздякском районе Башкирии. В 2008 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД России. В 2020 году окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при главе республики.

В декабре 2018 года был назначен на должность командира специализированного взвода ДПС ГИБДД ОР МВД по региону.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 2 и 3 степени, «За доблесть в службе». Женат, воспитывает двух дочерей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что назначен зампредседателя государственного собрания Башкирии на профессиональной основе.