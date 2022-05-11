Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Чувашии под пункты временного размещения беженцев предусмотрели девять учреждений в шести муниципалитетах. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Данным решением определены пункты временного размещения эвакуированных граждан регионов Донбасса и Украины. Всего таких мест — девять.

Больше всего мест для размещения беженцев предусмотрено в Моргаушском районе в республиканском детском санатории «Лесная сказка»: здесь смогут временно жить 300 человек. Также в данном муниципалитете подготовлен чебоксарский детский лагерь «Берёзка» на 64 места.

Три учреждения будут принимать беженцев в Чебоксарском районе: республиканский социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» (108 мест), вузовский санаторий-профилакторий «Мечта» (50 мест) и учреждение общества с ограниченной ответственностью «Жемчужина Чувашии» (217 мест). Ещё одной площадкой временного размещения стал республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Чуварлейский бор» в Алатырском районе (150 мест).

Что касается городов, то в Чебоксарах беженцев принимают в государственном центре «Эткер» (160 мест), в Новочебоксарске — в санатории «Салампи» (60 мест), в Цивильске — в муниципальном детском лагере «Звёздный» (150 мест).

Читайте ранее в этом сюжете: Чувашия поможет Донбассу в восстановлении электросетевого хозяйства