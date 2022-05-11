Чебоксары, 11 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Чувашии под пункты временного размещения беженцев предусмотрели девять учреждений в шести муниципалитетах. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Данным решением определены пункты временного размещения эвакуированных граждан регионов Донбасса и Украины. Всего таких мест — девять.

Больше всего мест для размещения беженцев предусмотрено в Моргаушском районе в республиканском детском санатории «Лесная сказка»: здесь смогут временно жить 300 человек. Также в данном муниципалитете подготовлен чебоксарский детский лагерь «Берёзка» на 64 места.

Три учреждения будут принимать беженцев в Чебоксарском районе: республиканский социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» (108 мест), вузовский санаторий-профилакторий «Мечта» (50 мест) и учреждение общества с ограниченной ответственностью «Жемчужина Чувашии» (217 мест). Ещё одной площадкой временного размещения стал республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Чуварлейский бор» в Алатырском районе (150 мест).

Что касается городов, то в Чебоксарах беженцев принимают в государственном центре «Эткер» (160 мест), в Новочебоксарске — в санатории «Салампи» (60 мест), в Цивильске — в муниципальном детском лагере «Звёздный» (150 мест).