Москва, , 12:56 — REGNUM Руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии региона в состав РФ. Об этом 11 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА).

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Власти региона уже заявляли о намерениях жить в составе РФ. При этом отмечалось, что проведение референдумов не планируется.

Также заявлялось, что экономическое развитие Херсонской области после вхождение в состав России будет похоже на ситуацию в Республике Крым, начиная с 2014 года.