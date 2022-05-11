Москва, 11 мая, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Руководство Херсонской области хочет обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав РФ. Об этом 11 мая сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА).

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Власти региона уже заявляли о намерениях жить в составе РФ. При этом отмечалось, что проведение референдумов не планируется.

Также заявлялось, что экономическое развитие Херсонской области после вхождения в состав России будет похоже на ситуацию в Республике Крым начиная с 2014 года.