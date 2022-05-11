Мадрид, , 12:56 — REGNUM Национальная полиция Испании арестовала семерых несовершеннолетних участников банды «Тринитариос» за убийство 27 апреля 18-летнего юноши в мадридском районе Вильяверде. Об этом в ходе пресс-конференции заявили представитель правительства автономного сообщества Мадрид Мерседес Гонсалес и начальник полиции Мануэль Сото пишет агентство EFE.

Мадрид Ángela Ojeda Heyper

Отмечается, что задержанные поджидали молодого человека у супермаркета, после чего забили его ногами до смерти.

Гонсалес и Сото рассказали также, что аресты были произведены ещё 6 мая.