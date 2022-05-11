Калуга, , 13:13 — REGNUM Жителей Калужской области призвали пройти в ближайшее время ревакцинацию от COVID-19, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, Минздравом Российской Федерации рекомендовано делать повторную прививку раз в полгода, так как со временем уровень защищенности организма от ковида снижается. Сделать это можно любой зарегистрированной в России вакциной от новой коронавирусной инфекции. Все пункты вакцинации добавлены на Яндекс Карты. Предварительно записаться на прививку против COVID-19 можно по телефону 122 и в личном кабинете портала госуслуг.

«В настоящее время в 50 стационарных и 17 мобильных пунктах Калужской области вакцина от ковида имеются в достаточном количестве. Прививочная кампания регулярно проводится в торговых центрах Калуги и Обнинска. В регионе также работают 74 прививочные бригады. Они выезжают на предприятия и на дом к маломобильным и пожилым гражданам», — отметили в областном Минздраве.

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