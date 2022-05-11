Калуга, 11 мая 2022, 13:13 — REGNUM Жителей Калужской области призвали пройти в ближайшее время ревакцинацию от COVID-19, сообщает 11 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
По информации ведомства, Минздравом Российской Федерации рекомендовано делать повторную прививку раз в полгода, так как со временем уровень защищенности организма от ковида снижается. Сделать это можно любой зарегистрированной в России вакциной от новой коронавирусной инфекции. Все пункты вакцинации добавлены на Яндекс Карты. Предварительно записаться на прививку против COVID-19 можно по телефону 122 и в личном кабинете портала госуслуг.
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