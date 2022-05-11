Маскат, 11 мая, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Власти Омана получили подробную информацию о развитии ситуации вокруг Украины и о её «геополитическом преломлении». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 11 мая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы все мирные жители покинули районы проведения военной операции на Украине. Москва рассчитывает, что завершённая спецоперация поможет прекратить попытки Запада подрывать международное право.

«Мы подробно информировали наших оманских собеседников по развитию ситуации на Украине в контексте специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация, и о геополитическом преломлении этой ситуации», — сказал Лавров.

Глава российского МИД добавил, что Москва совершенно не желает войны в Европе, но о необходимости нанести России поражение заявляет именно Запад. Что касается ООН, то Секретариат международной организации упустил возможность достижения политического урегулирования.

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