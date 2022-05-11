Ярославль, 11 мая, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в Ярославской области в первом квартале 2022 года составил 107,9 процента в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает Ярославльстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Основной рост пришёлся на обрабатывающие производства (111,1%). Выросло производство отдельных видов нефтепродуктов, кислорода, плит из цемента и бетона, силовых кабелей и электродвигателей.

Среди продуктов питания наибольший рост показали производство муки из зерновых и растительных культур, а также смесей из них (на 51,1%), сыров (на 50,1%), шоколада (на 31,4%), консервов мясных и творога. Среди непродовольственных товаров выросло производство тканей.

А вот производстве хлеба и хлебобулочных изделий сократилось на 4,1 процента, производство сгущёнки уменьшилось на 45,7 процента, а производство соков упало на 68,3 процента.

За январь–март 2022 года на 17,7 процента сократилось производство лекарств, на 56 процентов — школьных тетрадей, на 22 процента пиломатериалов из хвойных пород деревьев.

Оборот розничной торговли составил в сумме 78,2 миллиарда рублей, что меньше на 1 процент в сравнении с 2021 годом в сопоставимых ценах.