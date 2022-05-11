Топчиха, Алтайский край, , 12:50 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю известил о завершении расследования уголовного дела о покушении на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью жителем Топчихинского района.

Поджог Jeff Turner

По версии следствия, 25 сентября 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в гараже своего дома в одном из сел Михайловского района в ходе конфликта на бытовой почве, взял канистру с бензином и облил им пол и стены строения, а также свою 64-летнюю гражданскую супругу и ее сына и совершил поджог.

Потерпевшим удалось выбраться из горящего сооружения и потушить на себе пламя открытого огня, однако они получили термические ожоги тела 2 и 3 степени различных частей тела, общей площадью ожога 15% и 35% поверхности тела соответственно, что причинило тяжкий вред здоровью каждому из них по признаку опасности для жизни.

Кроме того, в результате пожара было уничтожена постройка на соседнем участке на общую сумму более 91 тысячи рублей.

Обвиняемый вину не признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Топчихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА, в феврале 2022 года в Барнауле вынесен приговор неоднократно судимому 57-летнему мужчине, который летом 2021 года убил и поджёг участкового уполномоченного полиции вместе со служебным автомобилем.

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