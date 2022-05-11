Москва, , 12:50 — REGNUM Сообщения о том, что дипломатическое представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в России будет размещено в комплексе зданий посольства Украины в Москве опроверг посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

Как отметил в интервью ТАСС Мирошник, тема помещений украинского посольства в Москве официально не поднималась и не обсуждалась.

«В отличие от Украины, Россия чтит международное право и положения Венской конвенции, потому, насколько я знаю, помещения посольства Украины в России пользуются иммунитетом и охраняются российскими правоохранительными органами, хоть там никого сейчас и нет», — сказал посол ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что иностранных наёмников, которые воюют за Киев, нужно судить как преступников.