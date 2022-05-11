Москва, 11 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В апреле продажи легковых и небольших коммерческих новых автомобилей (LCV) в России снизились на 78,5%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Авторынок

Общий объём продаж в этом сегменте в апреле 2022 года составил 32 706 автомобилей, что на 78,5% или 119 258 штук меньше, чем в апреле 2021 года.

Продажи автомобилей Lada упали в апреле на 78%, следует из данных ассоциации — реализовано 8,5 тыс. автомобилей.