Вашингтон, 11 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Американский рэпер Шон Комбс (известен как P. Diddy) подписал контракт с музыкальным лейблом Motown Records. Об этом 11 мая пишет Page Six.

Цитата из клипа Diddy и Nicole Scherzinger на песню Come To Me P. Diddy

Как отмечает издание, это значит, что Комбс вернулся к музыке спустя шесть лет перерыва. В рамках сотрудничества с Motown Records рэпер запустит ещё один собственный лейбл под названием Love Records, так как в 2017 году P. Diddy сменил свой псевдоним на Love.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Шон Комбс заявил, что альбом No Way Out 2 станет для него последним. «Я хочу остановиться в прекрасном месте. И последний альбом — отличное место, чтобы это сделать. Я хочу пройти круг почета, отправиться в мировое турне и по-настоящему насладиться им в последний раз», — делился рэпер.