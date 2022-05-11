Кострома, 11 мая, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Костроме начнут завершать с сегодняшнего дня — 11 мая. Постановление об этом подписал глава администрации Костромы Алексей Смирнов, сообщает пресс-служба мэрии. Отключение жилых домов и социальных учреждений от тепла займёт от 3 до 5 дней.

Батарея

По правилам отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура составляет не менее 8 градусов тепла в течение как минимум 5 суток. Такой она была с 20 по 24 апреля, но с 27 апреля в город пришло похолодание. Ночью фиксировалась минусовая температура, поэтому сроки было решено скорректировать.

Напомним, отопительный сезон в социальных учреждениях города начался 8 сентября 2021 года, в жилом фонде — 15 сентября. В прошлом году батареи начали отключать также с 11 мая.