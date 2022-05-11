Москва, , 12:48 — REGNUM К осени в РФ начнет расти регистрируемая безработица. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 мая заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Безработица Picserver.org

«К осени безработица в России будет расти. По одной простой причине, связанной с особенностями трудового законодательства РФ. Увольнение возможно только через три месяца после объявления об этом сотрудникам компании. Поскольку темпы экономического спада будут нарастать постепенно, то и выход рабочей силы с предприятий тоже будет постепенным, — сказал Сафонов. — И летом рост регистрируемой безработицы будет отставать от роста реальной. Но к осени начнется поиск рабочих мест, и поскольку многие их не найдут, то будет расти и регистрируемая безработица».

Как подчеркнул Сафонов, если ВВП РФ упадет на 12%, то, соответственно, уровень регистрируемой безработицы будет в районе тех показателей, которые были в России в период локдауна.

«То есть около 4 млн человек. Понятно, что реальная безработица будет выше», — сказал Сафонов.

По его словам, в настоящее время властям РФ следует в первую очередь задуматься о поддержании внутреннего спроса.

«Надо активно развивать потребление сырья внутри страны. А это возможно только за счет очень серьезных решений. Например, программы ликвидации аварийного жилья, поддержка внутреннего туризма, поддержка транспортной отрасли», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил о стабильной ситуации на рынке труда в России.

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