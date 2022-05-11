Москва, 11 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Стендовые испытания первого опытного российского авиадвигателя ПД-8 успешно завершены, сообщили 11 мая в пресс-службе Объединённой двигателестроительной корпорации.

Самолет

«ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений», — сообщили в пресс-службе.

В корпорации добавили, что завершение испытаний — это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации.

Как сообщало ИА REGNUM, двигатель ПД-8 в ОДК разрабатывают для региональных самолетов, например, для SSJ-New. Предполагается, что это будет семейство современных газотурбинных двигателей, удельный расход топлива для которых можно будет уменьшать, а стоимость жизненного цикла делать дешевле.