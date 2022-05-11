Красногорск, 11 мая 2022, 12:47 — REGNUM Экономика Подмосковья будет модернизирована. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Мы все видим, в каких условиях оказалась России, под каким давлением мы в этих условиях прияли новый план развития экономики. Он состоит из семи элементов», — сказал Воробьев.

Причем одним из ключевых направлений в программе модернизации экономики Подмосковья должна стать занятость населения, отметил глава региона.

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