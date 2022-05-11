Красногорск, 11 мая, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Экономика Подмосковья будет модернизирована. Об этом 11 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Мы все видим, в каких условиях оказалась России, под каким давлением мы в этих условиях прияли новый план развития экономики. Он состоит из семи элементов», — сказал Воробьев.

Причем одним из ключевых направлений в программе модернизации экономики Подмосковья должна стать занятость населения, отметил глава региона.