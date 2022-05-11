Москва, 11 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, не следует покидать места проживания до отмены комендантского часа. Об этом говорится в рекомендациях для граждан России, опубликованных 11 мая на сайте МИД.

(сс) Sergei Gussev Коломбо, Шри-Ланка

Внешнеполитическое ведомство выпустило рекомендации для граждан России в связи с политическим кризисом и столкновениями в Шри-Ланке. Отмечается, что в стране действует круглосуточный комендантский час, власти принимают меры, чтобы восстановить контроль над ситуацией.

По информации российского посольства в Коломбо, в курортных районах острова спокойно.

«Тем не менее российским туристам настоятельно рекомендуется не покидать места проживания до отмены комендантского часа. Проезд в аэропорт возможен при наличии паспорта и авиабилета, которые необходимо предъявить по требованию полиции на блокпостах», — отметили в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые столкновения с погибшими и ранеными произошли на острове Шри-Ланка после ухода в отставку правительства Махинды Раджапаксы.

Читайте также: Госдеп США обеспокоен развёртыванием войск в Шри-Ланке