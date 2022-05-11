Нижний Новгород, 11 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 мая с начала пандемии провели 5 861 631 тест для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 137,1 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 5199 тестов на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 11 мая сократился и составил 17%. Коэффициент распространения инфекции увеличился и составил 1,04.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 117 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 404 086 человек на утро 11 мая.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 49 жителей области, накануне в больницы попали 26 человек.