Анкара, 11 мая, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Между Казахстаном и Турцией существуют особые давние связи. Об этом 11 мая заявил на брифинге в Анкаре казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

(сс) Aridd Турция и Казахстан на карте

Он вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом после переговоров провел пресс-коференцию для представителей СМИ.

«Казахи всегда будут помнить о том, что Турция первой признала нашу независимость. Казахстан и Турция — братские, дружественные страны, имеющие общие исторические корни», — сказал Токаев.

Президент отметил, что первое посольство ставший независимым Казахстан открыл в Анкаре. Он также заявил, что за 30 лет дипотношений сотрудничество между странами укрепилось.

Напомним, Токаев прибыл в Анкару с официальным визитом 10 мая, возглавляя делегацию. В ходе визита с турецкими предпринимателями обсуждалось развитие экономических связей двух стран.