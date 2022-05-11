Ханты-Мансийск, , 12:45 — REGNUM В Берёзовском районе ХМАО АО «Саранпаульская оленеводческая компания» стала фигурантом уголовного дела о долгах по зарплате перед 53 работниками организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

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Прокурорской проверкой установлено, что оленеводческая компания имеет задолженность по зарплате с мая 2021 года по март 2022 года в размере свыше восьми миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ («Полная либо частичная невыплата заработной платы»). Также прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге общество с ограниченной ответственностью задолжало 80 работникам более 3,6 млн рублей.

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