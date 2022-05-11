Москва, , 12:44 — REGNUM Подконтрольные Госдепу США неправительственные организации планируют развернуть кампанию по дискредитации спецоперации России по защите ДНР и ЛНР на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Госдепартамент США поставил перед подконтрольными НПО задачу развернуть кампанию по дискредитации специальной военной операции на Украине в российском обществе», — цитирует Нарышкина пресс-бюро СВР.

По его словам, в целях распространения фейков в телеграм-каналах и социальных сетях представителями НПО уже подготовлен набор «примитивных, но алармистских, призванных посеять панику, слоганов»: «Их основное содержание сводится к тому, что «демократический киевский режим» при поддержке «великого и ужасного» Запада вот-вот нанесет сокрушительное поражение «тоталитарной» России, и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы».

Нарышкин отметил, что в целях усиления данного направления Госдеп предписывает НПО в процессе распространения вбросов «активнее прибегать к использованию нецензурной лексики, оскорбительных выражений и вульгарных образов»: «Рекомендуется не гнушаться распространением самых невероятных фейков, направленных на дегуманизацию, расчеловечивание политического и военного руководства РФ в глазах народа».

Он подчеркнул, что, по мнению американской администрации, подобный подход наиболее эффективен в отношении молодых людей из городов: «Предполагается, что, «проглотив» этот бред, она [молодёжь] выйдет на улицы и запустит в России «либерально-демократические», то есть выгодные Западу, перемены».

Глава российской разведки сравнил такой подход Госдепа США «с традициями министерства народного просвещения и пропаганды Третьего рейха и его главы Иозефа Геббельса, который считал интеллектуализм худшим врагом любой пропаганды».

Нарышкин также посоветовал Вашингтону не скатываться к площадной брани: «Смотрите, как бы вам самим не броситься с крутизны в море и погибнуть в воде».